درّاجات

أعرب سكان في الشارقة عن انزعاجهم من تزايد ظاهرة استخدام الدرّجات النارية الصغيرة، التي يقودها بعض العمال في شوارع رئيسة وفي الأحياء، من دون أي التزام بالقواعد المرورية، متسائلين عن مدى قانونية سير هذه الدرّاجات من دون ترخيص.

إعلانات

اشتكى سكان بمنطقة الرغيلات في إمارة الفجيرة تراكم الإعلانات والمنشورات الخاصة بالمطاعم والمحال القريبة من المنطقة أمام منازلهم، مطالبين بلدية الفجيرة بالتصدي لهذه الظاهرة من خلال المخالفات والإنذارات.

متجولون

تنتشر في بعض الشوارع، ظاهرة الباعة المتجولين بقوارير مياه الشرب، وبعضهم لا يراعي قواعد الصحة والسلامة العامة، فضلاً عن كون هذا النشاط مخالفاً للقانون ويُعد تسولاً تحت غطاء البيع.

مواقف

اقترح سائقون إعادة النظر في تسعيرة مواقف المركبات التي تُشغّلها شركات خاصة في بعض المناطق الحيوية، لافتين إلى أن كُلفتها مرتفعة ولا تتناسب مع طبيعة الخدمة.

تخفيضات

دعا قراء، منافذ البيع المتخصصة في الألبسة والأحذية التي تعلن عن تخفيضات خلال هذه الفترة، إلى إلغاء عرض شراء قطعتين مقابل ثالثة مجاناً، واستبداله بخفض بنسبة 30 إلى 40% من قيمة السلعة الأصلية، إذ يتناسب هذا العرض مع ذوي الدخول المتوسطة.

مكالمات

أبدى مواطنون ومقيمون استياءهم من المكالمات الدعائية الهاتفية، خصوصاً من قبل البنوك وشركات الوساطة المالية والسمسرة، مؤكدين أنها تسبب لهم إزعاجاً شديداً، خصوصاً أن الموظفين التابعين لهذه الجهات يتصلون في أوقات مختلفة من اليوم، رغم إخبارهم بعدم الرغبة في ما يعرضونه.

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