طقس غائم جزئياً مع فرص لتشكل الضباب

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً وقد تكون ركامية بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح غدٍ على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً. كما توقع المركز أن تكون حركة الرياح جنوبية غربية وشمالية غربية، من 10 إلى 25 وقد تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة. وتوقع أن يكون الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً غرباً نهاراً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 14:18، والمد الثاني عند الساعة 00:34، والجزر الأول عند الساعة 07:42، والجزر الثاني عند الساعة 18:07، وبحر عُمان خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 10:10، والمد الثاني عند الساعة 20:56، والجزر الأول عند الساعة 15:50، والجزر الثاني عند الساعة 03:49.