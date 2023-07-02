خدمة

تفاجأت عميلة قصدت فرع «أراميكس» في منطقة أم الرمول بدبي، في إجازة العيد، من وجود موظفَين اثنين فقط لخدمة العملاء، وذلك على الرغم من توافر ثمانية مكاتب يفترض أنها مخصصة لذلك.

آيس كريم

أشادت مسافرة في مطار دبي الدولي بتوزيع الآيس كريم على المسافرين، تزامناً مع دخول فصل الصيف.

مرور

أشاد سائقون بمجهود شرطة دبي الكبير في تنظيم حركة المرور لقاصدي المقصب القريب من مقبرة القوز، الأمر الذي سهل كذلك حركة دخول وخروج زوّار المقبرة أيام العيد.

مساعدة افتراضية

أبدى متعاملون لدى بنك دبي الإسلامي انزعاجهم الكبير من خدمة المساعدة الافتراضية، التي غالباً لا تقوم بتقديم الخدمة المطلوبة.

إشارة

شكا سائقون وسكان في منطقة القصيص قرب مركز المدينة مول التجاري من الازدحام المروري، إذ لا تلبث أن تضيء الإشارة الخضراء الفرعية حتى تتحوّل إلى اللون الأحمر.

أبواق

بعض السائقين يطلقون أبواق سياراتهم احتجاجاً على تصرف من سائق، المشكلة أنهم لم يراعوا وجودهم في منطقة سكنية يحتاج فيها الناس إلى الراحة والهدوء.

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