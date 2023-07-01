حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات ثاني أيام التشريق

رمى حجاج بيت الله الحرام، أمس ثاني أيام التشريق، الجمرات الثلاث بيسر وسهولة، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة. بعدها توجه الحجاج المتعجلون إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع.

وقالت دائرة الشـؤون الإسلامية والعمل الخيري إن حجاج البعثة الرسمية لحكومة دبي رموا الجمرات الثلاث أمس.

واتسمت حركة الحجاج نحو جسر الجمرات بسهولة في مساراتهم في الذهاب للرمي أو العودة إلى أماكنهم في مشعر منى، أو توجههم إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع لمن تعجل منهم.