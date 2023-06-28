«دفاع مدني أبوظبي» تحذر من ترك الأطفال داخل المركبات

حذرت هيئة أبوظبي للدفاع المدني من ترك الأطفال بمفردهم داخل المركبات، خصوصاً خلال فترة الصيف، إذ يعرض حياتهم للخطر والاختناق، بسبب نقص الأكسجين، والإجهاد الحراري الشديد الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة داخل السيارة.

ووجَّهت الهيئة مجموعة من إرشادات الوقاية والسلامة العامة، لرفع مستوى وعي الجمهور بالتدابير الواجب اتباعها خلال عطلة عيد الأضحى، إذ أكدت استعدادها لاستقبال العيد، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، برفع جاهزية فِرَق استجابة الطوارئ التابعة لها على امتداد إمارة أبوظبي لتأمين الفعاليات والأنشطة المجتمعية، ضماناً لحماية الأرواح والممتلكات.

وحذرت الهيئة من حوادث الحرائق في المركبات، نتيجة إهمال سائقيها إجراء الصيانة الدورية، موضحة أن من أهم أسباب وقوع تلك الحوادث إهمال الصيانة الميكانيكية الضرورية لأمن وسلامة المركبات، داعية السائقين إلى ضرورة توفير طفايات الحريق داخل مركباتهم، وفقاً للمواصفات المعتمدة.

وشددت الهيئة على ضرورة الالتزام بتدابير الوقاية والسلامة العامة خلال عطلة العيد، لافتة إلى أهمية توفير الطفايات اليدوية، وبطانية الحريق، وصندوق الإسعافات الأولية داخل المنازل، والتأكُّد من سلامة تمديدات الغاز.

ودعت هيئة أبوظبي للدفاع المدني الأسر المغادِرة لقضاء الإجازة الصيفية خارج الدولة إلى تأمين سلامة الأجهزة الكهربائية، وفصل غير المستخدم منها، إضافة إلى إحكام إغلاق أسطوانات الغاز، وإبعادها عن مصادر أشعة الشمس المباشرة مع وضعها في مكان خارج المطبخ.