طقس حار وأمطار خفيفة خلال العيد

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال أيام عيد الأضحى، حاراً بوجه عام ومغبراً وغائماً جزئياً على بعض المناطق نهاراً، فيما يكون مائلاً للحرارة إلى معتدل ليلاً، مشيراً إلى ظهور سحب منخفضة على الساحل الشرقي مع احتمال سقوط أمطار خفيفة في ساعات الليل والصباح الباكر.

ونصح المركز بتجنّب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترات النهار، لافتاً إلى وجود فرصة لتكوّن بعض السحب الركامية بعد الظهر وقد يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والجنوبية من الدولة حتى الخميس المقبل، فيما تزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل المتأخر وساعات الصباح الباكر على بعض المناطق الغربية من الدولة، ويحتمل تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف.

وأوضح «الوطني» للأرصاد أن الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحوّل إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتنشط أحياناً على بعض المناطق نهاراً، لاسيما مع السحب وتكون مثيرة للغبار، مشيراً إلى أن البحر يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وبيّن أن درجات الحرارة العظمى المتوقّعة خلال أيام العيد تراوح بين 37 و43 درجة مئوية على السواحل والجزر، و43 و48 على المناطق الداخلية، و29 و36 درجة مئوية على المناطق الجبلية، فيما تراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة بين 29 و33 درجة مئوية على السواحل والجزر، و25 و31 درجة مئوية على المناطق الداخلية، و25 و30 درجة مئوية على المناطق الجبلية.

وتوقّع المركز أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، مع فرصة تكوّن السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وعلى بعض المناطق الجنوبية، مع احتمال سقوط أمطار، لافتاً إلى أن الطقس يصبح رطباً ليلاً حتى صباح الخميس، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية، بينما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار نهاراً، وتراوح سرعتها من 0 إلى 25 وقد تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً في بحر عمان.

وأفاد المركز بأن الطقس غداً يظل صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، فيما تظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، مع فرصة تكوّن السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، واحتمال سقوط أمطار، بينما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحوّل إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار نهاراً، خاصة مع السحب، وتراوح سرعتها بين 10 و25 كيلومتراً في الساعة، وقد تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس يوم الجمعة المقبل، سيكون صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً على البحر ومثيرة للغبار نهاراً، وتراوح سرعتها بين 10 و25 كيلومتراً في الساعة وقد تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج، وقد يضطرب في العمق آخر الليل في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون طقس السبت المقبل صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً ومثيرة للغبار نهاراً، وتراوح سرعتها بين 10 و25 كيلومتراً في الساعة، وقد تصل إلى 40 كيلومتراً على البحر الذي يكون متوسط الموج، يضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.