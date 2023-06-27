إطلاق مشروع تطوير منطقة «مصفوت» في عجمان

أطلق صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، مشروع تطوير منطقة «مصفوت» في عجمان، خلال استقبالهما سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، في استراحة الصفيا بمنطقة مشيرف في عجمان.

واطلع صاحب السمو حاكم عجمان، من سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، على المحاور الاستراتيجية لمشروع تطوير منطقة «مصفوت» الهادف إلى تنمية مختلف الجوانب المجتمعية والسياحية والثقافية فيها.

وتمّ خلال اللقاء الذي حضره الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وعدد من الشيوخ، والأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، محمد خليفة الكعبي، وكبار المسؤولين، عرض المحاور الاستراتيجية للمشروع، التي أقرها مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، الهادفة إلى تنفيذ مجموعة كبيرة من الاستراتيجيات التنموية المبتكرة في «مصفوت» حيث تشكّل السياحة الثقافية محوراً أساسياً لتنمية المنطقة.

وأكد صاحب السمو حاكم عجمان، أن الاستقرار الاجتماعي للمواطنين وأسرهم في مختلف مناطق الدولة، والارتقاء بمستويات معيشتهم وتحقيق الرفاه والسعادة لهم، يعد أولوية ونهجاً لدى قيادة دولة الإمارات، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

وعبّر سموه عن سعادته باهتمام قيادتنا بالتنمية المتوازنة في جميع إمارات الدولة، وتمكين المواطن من المشاركة في مسيرة التنمية والنهضة المباركة التي تنتظم في كل المرافق والقطاعات بسواعد كوادرنا الوطنية المقتدرة والمبدعة، التي تقود مستقبل بلادنا، وترسّخ ريادتها وتميّزها وجدارتها واقتدارها.

كما عبر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، عن سعادته وأهالي عجمان باختيار منطقة «مصفوت» ثاني مشروع ضمن مشاريع قرى الإمارات، وقال إنهم يتطلعون لتقديم نموذج تنموي متميز في هذه المنطقة بمواصفات حديثة ترتقي بمواطني المنطقة وبالسياحة والاستثمار وتعكس المكانة التي تحظى بها مصفوت، موقعاً وتاريخاً وتراثاً وإمكانات غنية وثرية، تعبر عن الوجه المشرق لدولتنا وما وصلت إليه من تطور وتقدم في المجالات كافة.

وأضاف أن مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، يعزز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في جميع المجالات ويحقق الأهداف المستقبلية الطموحة عبر استثمار الطاقات البشرية والإمكانات الطبيعية لكل منطقة، بما يعود بالخير على جميع سكان دولة الإمارات.

من جهته، أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، أن مصفوت تحمل مقومات سياحية وتراثية وتضم كوادر وطنية متميزة، وأن الهدف هو تمكين شباب المنطقة من الفرص الاقتصادية، مشيراً إلى أن المشروع الذي سيبدأ العمل به في الربع الأخير من 2023، يتضمن تطوير مرافق سياحية وتراثية وخدمية لجذب 100 ألف سائح، ودعم مشاريع الشباب في المنطقة.

كما أكد سموه أن توفير الحياة الكريمة للمواطنين في جميع مناطق الدولة هدف استراتيجي للقيادة، لضمان تمتع أبناء الوطن بالاستقرار الاجتماعي والمعيشي وبجودة الحياة وضمان وجود المشاريع التنموية المستدامة في قرى الدولة، مشيداً سموه، بدعم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، لعمل مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة في تنفيذ المشاريع التنموية ومتابعة أعماله وتقديم التسهيلات كافة له.

ويقوم المشروع على مسارات عدة يأتي في مقدمتها تطوير مشاريع سياحية، وتلبية الاحتياجات الخدمية للمجتمع مع الشركاء الرئيسين، ودعم القطاع الخاص من خلال تنمية 50 مشروعاً، وتطوير برامج استراتيجية وتدريبية تدعم أفراد المجتمع، فضلاً عن الترويج للمنطقة وتسليط الضوء على بعدها التاريخي.

ويعد مشروع تطوير «مصفوت» الثاني ضمن مشاريع «قرى الإمارات» الذي أطلقه مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، بهدف خلق نموذج تنموي مستدام، وتوفير فرص اقتصادية واستثمارية تسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة لأفراد المجتمع؛ حيث سيشمل المشروع أعمال تطوير منطقة الأفلاج، إضافة إلى برامج تدريبية في المجالات الأكاديمية والعملية والمهنية.

وضمن شراكاته الاستراتيجية النوعية والمثمرة، يطلق مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، بالتعاون مع «مبادلة» و«Hub71» مشروعاً مشتركاً لتحويل القرى الريفية إلى مراكز مزدهرة للابتكار والنمو المستدام.

ويركز المشروع الذي يبدأ في مصفوت على توفير الجوانب الأساسية التي تسهم في الارتقاء بجودة الحياة لكل شرائح المجتمع، بما في ذلك تقديم خدمات رعاية صحية متطورة، وتعليم رقمي نوعي، وتوفير تكنولوجيا الزراعة المستدامة، ودعم السياحة البيئية، والمساهمة في إنجاز بنية تحتية مستدامة.

المشروع يعد الثاني ضمن مشاريع قرى الإمارات.