شرطة أبوظبي تحذر من مخاطر الألعاب النارية على الأطفال

حذرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي من مخاطر الألعاب النارية على الأطفال خلال الاحتفال بعيد الأضحى. وحثت أولياء الأمور على تشديد الرقابة على الأبناء الذين يقبلون على شراء الألعاب النارية من بعض مواقع التواصل الاجتماعي والتي تحاول استغلال الأطفال والمراهقين عبر توفيرها بأسعار بسيطة.

ودعت شرطة أبوظبي الأسر إلى الانتباه لما قد يلحق الضرر بأبنائهم من الألعاب النارية خلال الاحتفال بعيد الأضحى، ومن مخاطر شرائها وبيعها غير القانوني. ونبهت إلى مخاطر الألعاب النارية والغازات المنبعثة منها وما تحمله من مواد ضارة تؤثر على الجهاز التنفسي، موضحة أنها لا تشكل خطراً على مستخدميها من الصغار فقط، بل تطال الموجودين في محيط استعمالها لما قد تسببه من حروق وتشوهات مختلفة، كما تحدث أضراراً بالممتلكات جراء ما تسببه من حرائق عند اشتعالها.