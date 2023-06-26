حجاج "برنامج زايد للحج" يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء أول مناسك الحج

توافد حجاج بيت الله الحرام المنتسبين لـ"برنامج زايد للحج" إلى مشعر منى اليوم، لقضاء يوم التروية وهو أول مناسك الحج.

واطلعت اللجنة الإدارية في مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية أمس الأحد على مخيمات حجاج برنامج زايد للحج في منى، للتأكد من توافر كافة سبل الراحة التي تعينهم على قضاء المشاعر في سكينة ويسر بالتنسيق مع البعثة الرسمية للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وحملات الحج.

ويعد مشعر "منى" أولى محطات مناسك الحج في المشاعر المقدسة، حيث يقضي حجاج بيت الله الحرام في هذا المشعر يوم التروية، وسط استعدادات تامة من كافة الجهات المعنية والتي تبذل جل طاقاتها وإمكاناتها لتوفير سبل الراحة والأمن والطمأنينة لحجاج بيت الله الحرام.

كما سيبدأ حجاج البرنامج في مغادرة مشعر منى يوم الثلاثاء للتوجه للوقوف بصعيد عرفة "ثاني المناسك وركن الحج الأعظم" قبل النزول إلى مزدلفة في طريقهم إلى منى مجددًا لرمي جمرة العقبة الكبرى والمبيت ورمى الجمار خلال أيام التشريق.

وطمأنت اللجنة الإدارية بالمؤسسة ذوي كبار المواطنين المنتسبين لبرنامج زايد للحج على حجاج بيت الله الحرام، مشيرة إلى أن كافة الأطقم الإدارية وحملات الحج المنتسبين إليها يبذلون قصارى جهودهم لتلبية كافة الاحتياجات الأساسية لحجاج البرنامج.

ويعد برنامج زايد للحج هو البرنامج الأول من نوعه الذي يعمل على تيسير أداء فريضة الحج لغير القادرين من ذوي الدخل المحدود، ويستفيد من هذا البرنامج سنويًا 600 مواطن إماراتي من محدودي الدخل و400 مستفيد من خارج الدولة، ويتم اختيارهم بواسطة سفارات الدولة بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الرسمية الموثوقة وفق الشروط والمعايير المطلوبة.