بلدية أم القيوين تدعم المواطنين أصحاب المزارع والمواشي بأعلاف مجانية

أطلقت “ دائرة بلدية أم القيوين ” ممثلة في قطاع حماية البيئة والسلامة العامة حملة إرشادية تحت شعار "كيف تختار أضحيتك" لتعريف الراغبين بأداء شعيرة الأضحية من المواطنين والمقيمين بكيفية اختيار الأضحية والضوابط و الخصائص الخاصة بها و ذلك من خلال توفير فريق طبي مختص يقوم بفحص الأضحية إلى جانب توعية المستهدفين بالاشتراطات الصحية للأضحية و ما يجب عليهم القيام به قبل و بعد ذبحها .

تأتي الحملة ضمن المبادرات الخاصة استعدادا لعيد الأضحى بهدف رفع الوعى لدى المستفيدين و إرشادهم بشأن الاشتراطات والمعايير الصحية لأضاحيهم .

وقالت هيفاء علي سيف القائم بأعمال مدير قطاع حماية البيئة والسلامة العامة إنه تم توزيع الكوادر البيطرية المتخصصة على أسواق المواشي التابعة لدائرة البلدية لتثقيف المواطنين والمقيمين وتعريفهم بكيفية اختيار الأضحية السليمة والشروط الواجب توفرها فيها من خلال توزيع النشرات التوعوية والرد على استفساراتهم .

و في اطار دعم دائرة بلدية أم القيوين لأصحاب الحلال ومُرَبي الماشية من ملاك المزارع والعزب المواطنين في إمارة أم القيوين، وفرت لهم حظائر مجانية بالقرب من مقصب الأبرق بالإمارة لبيع ما لديهم من خراف وماعز وأغنام لمن يرغب في أن يضحي مباشرة طوال أيام عيد الأضحى المبارك، إلى جانب توزيع البلدية أعلافا مجانية عليهم.

و دعت البلدية المستهلكين إلى تشجيع المنتج الحيواني المحلي الذي يتميز بجودته العالية كونه يتغذى على أفضل أنواع الأعلاف التي تتماشى مع المعايير الصحية المعتمدة في الدولة .

من جهتهم أثنى أصحاب الحلال ومربو الماشية على جهود دائرة البلدية لتقديم الدعم لهم و مساهمتها في توعية ملاك المواشي و المشترين بالاشتراطات الصحية و الكشف المنظم إلى جانب تنظيم عملية التسويق و تسهيل عملية البيع.