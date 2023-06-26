طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة يصاحبها سقوط أمطار خفيفة أحياناً على الساحل الشرقي مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية. والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار شرقاً وشمالاً.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي- أن حركة الرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية / 10 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 20:17 والمد الثاني عند الساعة 07:18 و الجزر الأول عند الساعة 12:47 و الجزر الثاني عند الساعة 02:31.

و في بحر عمان يكون الموج متوسطاً ،ويحدث المد الأول عند الساعة15:45 والمد الثاني عند الساعة 05:59 والجزر الأول عند الساعة 08:53 والجزر الثاني عند الساعة 23:25.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 26 85 30

دبي 41 30 85 30

الشارقة 42 31 80 30

عجمان 42 32 85 35

أم القيوين 41 29 85 35

رأس الخيمة 39 29 75 35

الفجيرة 34 30 95 60

العـين 45 27 85 20

ليوا 45 27 60 20

الرويس 42 25 75 20

السلع 44 23 55 20

دلـمـا 39 31 90 50

طنب الكبرى 32 32 90 80

الصغرى 32 32 90 80

أبو موسى 34 32 90 70