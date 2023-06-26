هيئة أبوظبي للدفاع المدني تدعو أفراد المجتمع إلى اتباع الإرشادات الوقائية خلال عيد الأضحى المبارك

وجَّهت هيئة أبوظبي للدفاع المدني الجمهور الكريم بمجموعة من إرشادات الوقاية والسلامة العامة، لرفع مستوى وعي الجمهور بالتدابير الواجب اتباعها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وعزَّزت استعدادها لاستقبال العيد بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، برفع جاهزية فِرَق استجابة الطوارئ التابعة لها على امتداد إمارة أبوظبي لتأمين الفعاليات والأنشطة المجتمعية، ضماناً لحماية الأرواح والممتلكات.

وحذَّرت الهيئة من حوادث الحرائق في المركبات، نتيجة إهمال سائقيها إجراء الصيانة الدورية، موضحةً أنَّ من أهمِّ أسباب وقوع تلك الحوادث إهمالَ الصيانة الميكانيكية الضرورية لأمن وسلامة المركبات، داعيةً السائقين إلى ضرورة توفير طفايات الحريق داخل مركباتهم، وفقاً للمواصفات المعتمدة.

ونوَّهت الهيئة بضرورة الالتزام بتدابير الوقاية والسلامة العامة خلال عطلة العيد، ولفتت إلى ضرورة توفير الطفايات اليدوية، وبطانية الحريق، وصندوق الإسعافات الأولية داخل المنازل، والتأكُّد من سلامة تمديدات الغاز.

ودعت هيئة أبوظبي للدفاع المدني الأسر المغادِرة لقضاء الإجازة الصيفية خارج الدولة إلى تأمين سلامة الأجهزة الكهربائية وفصل غير المستخدم منها، إضافةً إلى إحكام إغلاق أسطوانات الغاز وإبعادها عن مصادر أشعة الشمس المباشرة مع وضعها في مكان خارج المطبخ.

وحثَّت الهيئة الجمهور على التعاون مع فِرَق الدفاع المدني، بالإبلاغ الفوري عن أيِّ طارئ على الرقم (999)، ودعت السائقين إلى إفساح الطريق أمام آليات ومركبات الإنقاذ والإطفاء والإسعاف، وعدم التجمهُر في مواقع الحوادث.