في عملية دولية .. بمشاركة الإمارات.. ضبط 55 طن مخدرات بـ 750 مليون دولار

أعلن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ضبط أكثر من 55 طناً من المواد المخدرة بقيمة 750 مليون دولار، بعملية عالمية بقيادة التحالف الأمني الدولي.

وقال سموه في تغريدة على تويتر " الدول الأعضاء في التحالف، الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسنغال والمغرب وإسبانيا وإسرائيل وإيطاليا وسلوفاكيا وسنغافورة وفرنسا وهولندا لتعزيزها للجهود الدولية لمكافحة هذه الآفة الخطيرة على المستوى العالمي، شركاء في سلامة مجتمعاتنا"