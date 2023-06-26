صيدلية

أثنت مراجعة لمستشفى الكويت في دبي على آلية عمل صيدلية المستشفى، إذ يتواصل موظفوها مع المراجعين في حال تأخرهم عن تسلم الأدوية المخصصة لهم من قبل الطبيب، وعرض خدمة توصيلها إليهم إلى باب المنزل.

إسطبلات

طالب أصحاب مزارع في منطقة الروية 3 بدبي بتكثيف الرقابة على الإسطبلات الموجودة فيها، والتأكد من التزامها بمعايير الأمن والسلامة، لاسيما أن هناك جولات ليلية تنظم للمشتركين، تتطلب ارتداء سترات ذات إنارة، في ظل ضعف الإنارة الموجودة في المنطقة، لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين من خطر الحوادث.

عروض

اقترح متعاملو بنوك الاكتفاء بإرسال العروض الترويجية عن طريق البريد الإلكتروني، عوضاً عن الاتصالات الهاتفية، التي غالباً لا تحظى بالإقبال والترحيب، نظراً لكثرتها.

تخرج

دعا أولياء أمور طلبة في مدارس خاصة بدبي إلى تقنين حفلات التخرج، والاكتفاء بتنظيم حفلات التخرج الخاصة بمرحلة الثانوية العامة، حتى يعي الطلبة أهميتها، عوضاً عن تخصيص حفلات للمراحل الدراسية المختلفة.

استبدال

فوجئ مستهلك من آلية استبدال المنتجات لدى جمعية الاتحاد التعاونية في دبي، إذ رفض المحاسب أن يستبدل له المنتج الذي اشتراه، بحجة أن العملية قد تمت في فرع آخر للجمعية، وطلب منه الذهاب إلى ذلك الفرع للقيام بعملية التبديل.

مواقف

شكا مراجع لأحد المستشفيات الخاصة في منطقة أبوشغارة بالشارقة اصطفاف عدد كبير من السيارات بشكلٍ دائم في المواقف غير المدفوعة مقابل المستشفى، مشيراً إلى تأثيرها على انسيابية حركة مركبات المراجعين.

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