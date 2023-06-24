■ هل يعاقب الشخص حسن النية الذي يعلم بأن العملة التي يتداولها مزيفة أو مزورة؟

■ ■ اعتبر المشرع حيازة العملة غير الصحيحة بقصد الترويج أو التعامل بها جريمة في ذاتها، وعلة التجريم أن من حاز عملة غير صحيحة بقصد الترويج لن يتردد في دفعها إلى التداول في أول فرصة تتاح له، ومن ثم تعد الحيازة تمهيداً للترويج.

وكل أفعال الحيازة واكتساب الحيازة سواء، فلا فرق بين فعل مشروع وغير مشروع، ومن اكتسب حيازة هذه النقود عن طريق السرقة، أو خيانة الأمانة أو الاحتيال، وكان عالماً بعيبها، يسأل عن هذه الجريمة كما يسأل عن هذه الجريمة مرتهن النقود غير الصحيحة التي يعلم بعيبها، ويستوي أن يتوافر قصد الترويج لحظة اكتساب الحيازة أو في وقت لا حق عليه.

والحيازة صورة للجريمة متميزة عن الترويج، فيما لا يشترط أن يكون المروج حائزاً للنقود، كذلك قد يكون المتهم حائزاً للنقود بنية ترويجها دون أن يتاح له ذلك، كما لو ضبط قبل ترويجها وفي هذه الحالة يسأل عن جريمة تامة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف درهم كل من قبل بحسن النية عملة معدنية أو ورقية أو سنداً مالياً حكومياً مقلداً أو مزيفاً ثم تعامل في شيء من ذلك بعد علمه بالتقليد أو التزييف أو التزوير.

يقدمها: المحامي بدر عبدالله خميس