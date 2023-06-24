أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنح رجلاً آسيوياً وامرأة بتهمة حيازة مادة مخدرة، حيث عثر بحوزتهما على 10 أكياس بلاستيكية تحتوي على مخدر الكريستال، وقضت المحكمة بإدانة الأول، فيما برأت المتهمة الثانية.

وأفادت وقائع الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها، بأن معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي عن حيازة المتهم الأول مواد مخدرة وتعاطيها، فتم استصدار إذن من النيابة العامة ومداهمة مسكنه، وشوهدت هناك امرأة من الجنسية ذاتها يشتبه في كونها تحت تأثير التعاطي، فتم التحفظ عليها.

وبتفتيش المتهم الأول ذاتياً والأخرى احترازياً لم يعثر على شيء، لكن عثر في الغرفة التي يتواجدان فيها على حقيبة نسائية تحوي 10 أكياس بلاستيكية بداخلها مادة بلورية لها المظهر المميز لمخدر الكريستال، فتم جلبهما إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والحصول على عينة منهما لفحصها بعد استئذان النيابة العامة.

وانتهت نتائج فحص عينتي المتهمين إلى سلبية التعاطي، وأقر المتهم الأول بحيازته للمواد المخدرة التي عثر عليها في الحقيبة النسائية التي تخص المتهمة الثانية، مقرراً أنه هو الذي وضع فيها المخدرات دون علمها، فيما أنكرت المرأة علاقتها بالمواد المضبوطة.

وخلال المحاكمة مثل المتهم بشخصه، وكرر اعترافه بحيازة مادة الكريستال، مطالباً باستعمال الرأفة معه، كما تمسكت المتهمة الثانية بموقفها، نافية التعاطي أو الحيازة.

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها، ومن ثم داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات المرتبطة بالمتهمة الثانية التي أنكرت ارتكاب الجريمة في جميع مراحل الدعوى، فضلاً عن شهادة المتهم الأول واعترافه بحيازة المواد المضبوطة وأنه أخفاها في حقيبتها دون علمها، ومن ثم قضت المحكمة بمعاقبته بغرامة 5000 درهم وبراءة المتهمة الثانية.