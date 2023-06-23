أسر تواجه تحدي حماية أطفالها من الجرائم الإلكترونية صيفاً

أفادت أسر عربية ومواطنة بأنها تواجه تحدياً في كيفية حماية أطفالها من الجرائم الإلكترونية، خصوصاً خلال فترة الإجازة الصيفية، حيث يقضون ساعات طويلة في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والألعاب الإلكترونية.

وأشاروا إلى أن أبرز مخاوفهم خلال وجود أطفالهم على مواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، هو تعرضهم لمحتويات غير لائقة، وسرقة بياناتهم الشخصية والمصرفية، وغيرها من الجرائم الإلكترونية التي تحدث في العصر الحديث.

وأكدوا أهمية توفير أماكن وأندية رياضية، لشغل أوقات الأطفال خلال الصيف، بأسعار معقولة، للحد من التأثيرات السلبية التي تسببها الألعاب الإلكترونية ومخاطر الإنترنت مثل الابتزاز والسرقة والاستدراج من قبل المجرمين.

وقال أبوعبدالله، إنه مع انقضاء العام الدراسي، وبدء الإجازة الصيفية، نواجه كل عام، تحدي حماية أطفالنا من الجرائم الإلكترونية، إذ يقضون ساعات طويلة عبر الإنترنت سواء على مواقع التواصل الاجتماعي، أو الألعاب الإلكترونية، مشيراً إلى أن مسؤولية كبيرة تقع على الأب والأم في توفير الحماية اللازمة لأبنائهما خلال إبحارهم عبر الإنترنت.

واتفق معه محمد رمضان، بالقول إن أبرز التحديات التي تواجه الآباء خلال الإجازة الصيفية، هو الحد من عدد الساعات التي يقضيها الأطفال على الإنترنت، أما أبرز المخاوف فتتمثل في التحدث مع الغرباء ومشاهدة محتوى غير لائق وسرقة البيانات الشخصية.

ورأت أم حمزة، أن توفير بدائل إيجابية مثل إشراك الأطفال في دورات رياضية أو تشجيعهم على القراءة يسهم في الحد من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال، فضلاً عن توعيتهم بالجرائم الإلكترونية، وكيفية التعامل الإيجابي معها.

من جانبها، أكدت هيئة أبوظبي الرقمية أنه مع الانتشار المتزايد للتكنولوجيا والإنترنت في حياتنا اليومية، أصبحت الجرائم الإلكترونية تشكل مصدر قلق متنامياً للعائلات، وعلى الرغم من أن حماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية قد تبدو مهمة صعبة، إلا أن هناك بعض الخطوات التي يمكن للعائلات اتخاذها لحمايتهم.

ونصحت الهيئة الأسر من أجل حماية أطفالها عبر الإنترنت، بخمس نصائح هي: شرح أهمية عدم مشاركة المعلومات الشخصية عبر الإنترنت، تجنب السماح للأطفال باستخدام الإنترنت دون رقابة، تفعيل خاصية الرقابة على جميع الأجهزة التي يستخدمها الأطفال، تشجيع الأطفال على استخدام كلمات مرور مختلفة لحساباتهم وتغييرها بشكل متكرر، وتذكيرهم بعدم النقر على الروابط من مصادر غير معروفة.

من جانبها، دعت شرطة أبوظبي أولياء الأمور إلى مضاعفة الرقابة على الأطفال خلال الإجازة داعية إلى عدم الانشغال عنهم.

وأكدت ضرورة عدم التعامل مع المتاجر الإلكترونية الوهمية وغير الموثوقة التي قد تقوم باستدراج العملاء إلى عمليات نصب من خلال سرقة أموالهم عبر بطاقاتهم المصرفية أو حساباتهم البنكية، كما حذرت من منصات ألعاب إلكترونية وهمية تستنزف جيوب الأهالي.

أسر تدعو إلى توفير أماكن وأندية رياضية لشغل أوقات الأطفال خلال الصيف بأسعار معقولة.