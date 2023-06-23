طقس الغد صحو ومغبر أحياناً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

و أوضح المركز -في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

و يمون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:09 والمد الثاني عند الساعة 04:17 والجزر الأول عند الساعة 10:53 و الجزر الثاني عند الساعة 22:34.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط و يحدث المد الأول عند الساعة13:52 والمد الثاني عند الساعة 01:16 والجزر الأول عند الساعة 20:16 والجزر الثاني عند الساعة 07:35.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 28 80 25

دبي 41 29 85 25

الشارقة 40 29 85 25

عجمان 39 30 85 40

أم القيوين 40 28 85 35

رأس الخيمة 45 29 85 20

الفجيرة 38 29 90 20

العـين 45 27 85 10

ليوا 45 28 80 15

الرويس 42 26 85 20

السلع 44 26 75 15

دلـما 39 32 75 35

طنب الكبرى 37 30 75 45

طنب الصغرى 37 30 75 45

أبو موسى 37 30 75 45