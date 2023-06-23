رئيس مالطا يطلع على جهود مكتبة محمد بن راشد المعرفية

اطلع فخامة الرئيس جورج فيلا، رئيس جمهورية مالطا وقرينته والوفد المرافق على خدمات ومرافق مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم وأحدث التقنيات المستخدمة بين أروقتها.

جاء ذلك خلال زيارة فخامته والوفد للمكتبة حيث استقبله معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، والدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة المؤسسة.

وبحث الطرفان سبل التعاون المستقبلي المشترك في المجالات الثقافية بين البلدين ومناقشة أهمية ودور الارتقاء بالمشهد المعرفي والثقافي في تقدم المجتمعات على المستويات كافة، ودور المكتبات في تعزيز المشهد المعرفي والثقافي والمساهمة في بناء مجتمعات قوية ومزدهرة تنعم بالتعايش والتفاهم بين الأفراد والثقافات المختلفة لخلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة فضلا عن بحث سبل التعاون المستقبلي المشترك في المجالات الثقافية بين البلدين.

وتعرف الوفد، خلال الزيارة على الكنوز المعرفية في مكتبة الإمارات التي تسلط الضوء على الجوانب المتعددة للثقافة الإماراتية، ومجموعته المتميزة والمكونة من أكثر من 15000 عنوان، بالإضافة إلى زيارة مكتبة الأعمال التي تضم قرابة 25000 عنوان عن إدارة الأعمال والمصادر الإلكترونية مثل قواعد البيانات وغيرها.

وفي ختام الجولة، أهدى فخامة الرئيس جورج فيلا، مكتبة محمد بن راشد، نسخة من القرآن الكريم، مشيداً بدور المكتبة كنموذج متفرد للمعرفة يعكس رؤية والتزام دولة الإمارات بتطوير المشهد الثقافي على صعيد المنطقة والعالم العربي.