القرقاوي: «نوابغ العرب» تجسد إيمان محمد بن راشد بالقدرات العربية

أكد رئيس اللجنة العليا لمبادرة «نوابغ العرب» محمد عبدالله القرقاوي، أن العالم العربي مليء بالكفاءات الواعدة التي تحتاج إلى من يكتشفها ويمكّنها ويحوّلها إلى طاقات مركّزة تسرّع التنمية وتحقق نقلات نوعية في مختلف القطاعات العلمية والثقافية والاقتصادية والتكنولوجية ومختلف المجالات الرئيسية التي ترسم مستقبل المنطقة. وقال إن هذه المبادرة تجسد إيمان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالقدرات العربية وعقولها المبدعة التي لطالما أسهمت بتسطير إنجازات كبرى للحضارة البشرية وكانت وراء الكثير من الابتكارات والاختراعات والإبداعات المهمة.

وأضاف القرقاوي: «مبادرة نوابغ العرب تمثل محطة جديدة لاستعادة دور الحضارة العربية، والاحتفاء بإنجازات العقول العربية، واستكشاف المواهب المتميزة ورعايتها وتمكينها، وتطوير أفكارها وتقدير جهودها، وتسليط الضوء على قدراتها وإمكاناتها، ليعمّ أثر هذا الحراك العلمي الإيجابي على مستقبل المنطقة بأكملها».

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجان المتخصصة لمبادرة «نوابغ العرب» والذي جرى خلاله استعراض سير تقييم الترشيحات التي تلقتها مبادرة «نوابغ العرب» والتي تضمنت آلاف الترشيحات للعلماء والباحثين وأصحاب الإسهامات العلمية ومن جانب المجتمع العلمي والبحثي والجامعات والمؤسسات حول العالم.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة الدور الحيوي الذي يمكن للمرشحين أن يلعبوه من خلال تميزهم في تخصصاتهم في إلهام وتحفيز المواهب والكفاءات لقيادة مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية المستدامة وتعزيز الإنتاج العلمي والإبداعي والفكري والمعرفي.

وبحث أعضاء لجان «نوابغ العرب» مستجدات المبادرة، والخطوات التالية بعد فرز آلاف الترشيحات التي تلقتها من كل أنحاء الوطن العربي لكفاءات وعقول عربية فذة.

وناقش الأعضاء رؤية ومهمة المبادرة وتأثيرها ودور الفائزين بها عربياً على مدى السنوات المقبلة، وإسهامها في العديد من المجتمعات العربية والمنطقة، من خلال اختيار الفائزين المستحقين لمثل هذا التكريم وتقديم نماذج ملهمة للأجيال المستقبلية.

وقال وزير الاقتصاد، رئيس لجنة الاقتصاد في مبادرة «نوابغ العرب» عبدالله بن طوق المري: «تشكل هذه المبادرة مساراً لتسريع التنمية الاقتصادية في أرجاء المنطقة العربية كافة بالاستفادة من الأفكار الملهمة للكفاءات والعقول العربية المتميزة القادرة على طرح مبادرات واعدة تصنع فرص اقتصاد المستقبل وتضاعفها وتضعها في متناول الأجيال الشابة».

وأضاف: «يؤكد العدد الكبير للترشيحات التي استقبلتها المبادرة في تخصص الاقتصاد، أن المنطقة تمتلك الكثير من الكفاءات الاقتصادية العربية الناجحة والواعدة والتي تقع على عاتقها مسؤولية تطوير الخطط والاستراتيجيات والحلول الاقتصادية النوعية التي تسرّع عجلة النمو للسنوات والعقود المقبلة، وستكون هذه المبادرة منصة لتكريم الكثير من قصص النجاح العربية في هذه المجالات».

وقالت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيسة لجنة الهندسة والتكنولوجيا في مبادرة «نوابغ العرب» سارة بنت يوسف الأميري: «تشكل التكنولوجيا والعلوم اليوم أساس اقتصادات ومجتمعات المستقبل المرنة والمتمكنة والقادرة على التأقلم مع المتغيرات والتحولات. وتتمثل أهمية مبادرة (نوابغ العرب) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تأكيد أهمية الاستثمار بالعقول العربية من العلماء والباحثين لاغتنام الفرص وتحويلها إلى مشاريع استراتيجية للاستفادة منها في تنمية الكوادر والكفاءات الشابة ووضع الحلول لتحديات تخص المجتمعات العربية.

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس لجنة الأدب والفنون في مبادرة «نوابغ العرب» محمد أحمد المر إن العالم العربي غني بالنوابغ والمبدعين في المجالات الثقافية والأدبية والفنية، ومبادرة «نوابغ العرب» أتت لتمكّنهم من تقديم إبداعاتهم من أكبر منصة من نوعها في الوطن العربي، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة من المبادرة ستعمل على اختيار أبرز المبدعين الذين يسردون قصة الإبداع الأدبي والفني العربي للعالم.

وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عضو لجنة الاقتصاد في مبادرة «نوابغ العرب» عيسى كاظم: «الكفاءات العربية المتميزة، لاسيما في تخصصات حلول التمويل وتطبيقات الاستثمار المتقدمة وأدوات الاستثمار الجريء وتطبيقات التكنولوجيا المالية، بحاجة إلى من يحتفي بها ويقدّرها ويبرز إنجازاتها. لذلك أتت مبادرة نوابغ العرب في وقتها لتسليط الضوء على هذه الفئة المهمة من المبدعين الذين يسرّعون حركة الاقتصاد في المنطقة العربية».

وشكّل الاجتماع الأول للجان النوابغ العرب التي تغطي الفئات الست للمبادرة وهي الطب، والعلوم الطبيعية، والاقتصاد، والهندسة والتكنولوجيا، والأدب والفنون، والعمارة والتصميم، محطة رئيسة للتواصل فيما بينها وتبادل الأفكار ومقارنة الترشيحات وتخطيط المراحل المقبلة للمبادرة.

البحث عن أبرز النوابغ العرب

تهدف مبادرة «النوابغ العرب» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى البحث عن أبرز النوابغ العرب في ست قطاعات حيوية، وتخصيص ميزانية المبادرة البالغة 100 مليون درهم لرعايتهم وتمكينهم وتطوير أفكارهم بالتعاون مع أفضل الشركاء العالميين، لتعظيم أثرهم الإيجابي في المنطقة.

■ لجان المبادرة تستعرض مسار تقييم الترشيحات والخطوات المقبلة استعداداً للإعلان عن أفضل النوابغ العرب في 6 قطاعات رئيسة.