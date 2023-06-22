2000 وظيفة للمواطنين في القطاع الصحي خلال العام الجاري

أعلن برنامج «نافس» فتح باب التسجيل للدفعة الثانية من برنامج «تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي»، الهادف إلى استقطاب 2000 مواطن خلال العام الجاري، والوصول إلى 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في مختلف التخصصات الطبية بحلول عام 2026.

ويوفّر البرنامج الذي يستهدف حملة شهادات الثانوية العامة منحاً دراسية ومكافآت شهرية، إضافة إلى فرص وظيفية بعد التخرج واستيفاء الشروط المطلوبة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى توفير فرص عمل للكفاءات الوطنية في القطاعات ذات الأولوية، ومن ضمنها القطاع الصحي.

ويبلغ عدد المواطنين والمواطنات الذين انضموا للبرنامج في دفعته الأولى العام الماضي، 1417 طالباً وطالبة.

مساران للدراسة

ويوفر البرنامج مسارين للدراسة، هما المسار الأكاديمي لتخصصات البكالوريوس في مجالات متعددة، منها التمريض والقبالة والصيدلة، وعلوم المختبرات الطبية، والتصوير الطبي، والعلاج الطبيعي وطب الطوارئ وتقنية التخدير، إلى جانب مسار آخر في البرامج الصحية المساندة التخصصية، ويوفر دبلومات لمهن تخصصية مختلفة، منها المساعد الصحي ومساعد ممرض، وفني صيدلة وفني مختبر وفني أشعة، وفني العلاج الطبيعي، ومساعد طبيب أسنان، ودبلوم في الخدمات الطبية الطارئة.

ويتوافر البرنامج في كليات التقنية العليا، وكلية فاطمة للعلوم الصحية، وجامعة الفجيرة، فضلاً عن جامعتي الشارقة وعجمان، وجامعة الخليج الطبية، وجامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية.

التسجيل

ويمكن التسجيل في البرنامج عبر الموقع الإلكتروني لـ«نافس»، أو من خلال اختيار المؤسسة التعليمية المطلوبة عبر النقر على الرابط في «بايو» حسابات «نافس» على منصات التواصل الاجتماعي، ويعد الموعد النهائي للتسجيل في البرنامج منتصف أغسطس المقبل.

وتخضع الموافقة على الالتحاق بالبرنامج للشروط والمتطلبات التي وضعتها المؤسسات التعليمية المعنية، مثل العمر واجتياز الاختبارات والمقابلات، والالتحاق بعد التخرج في البرنامج بالعمل في إحدى المنشآت الطبية في الدولة.

أولوية

وقالت وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين بالإنابة، الوكيل المساعد لشؤون العمل، عائشة بالحرفية، إن القطاع الصحي يعد من القطاعات الحيوية ذات الأولوية التي حدّدتها دولة الإمارات في إطار توجيهات قيادتها الرشيدة، لما لهذا القطاع من ارتباط وثيق بترسيخ مجتمع صحي، والإسهام في تعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للسياحة العلاجية، والخدمات الطبية الرائدة.

ودعت الخريجين والباحثين عن عمل إلى استثمار الفرص التي يوفرها البرنامج للمواطنين والمواطنات الراغبين في العمل ضمن مختلف القطاعات الصحية، مشيدة في الوقت نفسه، بجهود شركاء البرنامج من المؤسسات الأكاديمية.

تأهيل

من جهته، قال الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، غنام المزروعي، إن «المبادرة استطاعت أن تقدّم التدريب الأكاديمي اللازم لتأهيل الكوادر الوطنية للانضمام إلى منشآت القطاع الخاص العاملة في المجال الصحي، انسجاماً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة في دفع القطاع الصحي الذي يعد من القطاعات الحيوية والرائدة في الدولة، وتعزيز حضور القوى الوطنية العاملة فيه».

وأضاف أن برنامج تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي من خلال الشراكة بين «نافس» والمؤسسات الأكاديمية الشريكة، يوفر مجموعة من البرامج التدريبية المصمّمة وفق أفضل المعايير العالمية، والهادفة إلى تمكين الملتحقين بالبرنامج وتأهيلهم وتطوير مهاراتهم ليكونوا قادرين على شغل الوظائف المتخصصة في مختلف مجالات الرعاية الصحية، إلى جانب تقديم منح دراسية مدفوعة بنسبة 100%، وحوافز مالية شهرية وفرص عمل بعد التخرج، بما يسهم في رفد القطاع الصحي الخاص بمزيد من المواطنين أصحاب الكفاءة والمهارات.

• 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في مختلف التخصصات الطبية بحلول 2026.