تربية

طالب ذوو طلبة في أقسام التربية الخاصة بمدارس خاصة بتقليل الرسوم التي تزيد بنسبة 30% على رسوم زملائهم من الطلاب في الفصول الدراسية العادية، مؤكدين ضرورة العمل على مساواتهم، وعدم التفرقة بين الطلاب، وذلك في ظل الالتزام بضرورة دمجهم في المجتمع، ومنحهم الحقوق كافة، أسوة بغيرهم.

قطط

دعا سكان إحدى المناطق في أبوظبي إلى ضرورة الحد من تصرفات البعض الذين يلقون فضلات الطعام على الأرصفة، الأمر الذي يتسبب في انتشار القطط والحشرات والروائح الكريهة، ويؤثر في المظهر العام.

علاج

اقترح قراء ضم العلاج النفسي إلى مظلة التأمين الصحي للموظفين، معتبرين أنه لم يعد نوعاً من الرفاهية، في ظل تزايد ضغوط العمل والحياة، الأمر الذي سيسهم في تعلم مهارات وأساسيات تحمل المسؤولية والقدرة على مجابهة المواقف الصعبة.

ذهب

أشارت قارئة إلى اتجاه كثير من تجار الذهب إلى رفع قيمة المصنعية على المشغولات الذهبية بشكل واضح، الأمر الذي لا يصب في مصلحة المشتري، حيث يُحرم من ميزة انخفاض أسعارها.

رقابة

طالب متسوقون في دبي بفرض قانون يلزم أصحاب المحال التجارية بضرورة توفير أوراق نقدية مختلفة الفئات، الأمر الذي لا يلزم الزبائن باستخدام بطاقة الائتمان، حال عدم رغبتهم في ذلك.

عطور

انتقد رواد مراكز تجارية تصرفات بعض بائعي العطور، بسبب تطفلهم وملاحقتهم المتسوقين لتجريب منتجاتهم، داعين إلى ضرورة توعيتهم باحترام خصوصية الزبائن، ومنحهم حرية الاستفسار والتجربة، دون القيام بهذه التصرفات المزعجة.

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