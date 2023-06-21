«الأرصاد»: اليوم أطول نهار في السنة

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن اليوم يُعد أول أيام فصل الصيف رسمياً على الدولة، إذ يشهد تعامد الشمس ظاهرياً على مدار السرطان (23.27 درجة شمالاً)، لافتاً إلى أن الدولة ستشهد اليوم أطول نهار في السنة، مع ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب المناطق.

وأوضح المركز أن متوسط درجات الحرارة يشهد ارتفاعاً ملحوظاً، بمقدار درجتين إلى ثلاث درجات مئوية تقريباً، فيما يضعف ويتراجع تأثير المرتفع الجوي السيبيري على الدولة خلال هذا الشهر، وتؤثر المنخفضات الحرارية في المنطقة، حيث يمتد تأثير المنخفض الهندي الموسمي الممتد من جهة الشرق على أغلب فترات الشهر.

ولفت إلى ظهور كميات من السحب أحياناً على بعض المناطق، مع احتمالات تكوّن السحب الركامية على الجبال الشرقية في ساعات ما بعد الظهر، وتزداد فرص تكوّن السحب الركامية مع تقدم الأيام في هذا الشهر وقد يتخللها سقوط أمطار، لافتاً إلى انخفاض نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال الأيام المقبلة، حيث تضعف فرص تشكل الضباب والضباب الخفيف، ويقل تكرار حدوثه خصوصاً في النصف الثاني من الشهر.

ووفقاً للمركز يراوح متوسط درجة الحرارة بين 33.0 و35.7 درجة مئوية، إذ يكون متوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 39.7 و42.7 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 26.6 و29.2 درجة مئوية.

وتوقع المركز أن يكون طقس اليوم، صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً حتى صباح الخميس مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، لافتاً إلى أن الرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وأشار إلى أن الطقس غداً يظل صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً حتى صباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، وتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س، على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتابع أن طقس الجمعة المقبل يصبح غائماً جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً حتى صباح السبت المقبل على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مشيراً إلى أن درجات الحرارة تميل للانخفاض، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تصبح نشطة أحياناً خصوصاً على البحر، وتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج يضطرب غرباً مساءً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان. وتوقّع المركز أن يكون طقس السبت المقبل غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، ورطباً ليلاً حتى صباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تصبح نشطة أحياناً مثيرة للغبار، وتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسطاً إلى مضطرب الموج أحياناً غرباً في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً في بحر عمان.