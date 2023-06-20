محمد بن زايد يبحث تعزيز العلاقات البرلمانية مع قطر

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أمس، رئيس مجلس الشورى في دولة قطر الشقيقة حسن بن عبدالله الغانم، يرافقه رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش.

ورحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر، برئيس مجلس الشورى القطري والوفد المرافق، الذي نقل إلى سموه تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وتمنياته لدولة الإمارات دوام النماء والازدهار، فيما حمّله سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد، وتمنياته لقطر وشعبها الشقيق مزيداً من التطور والرخاء.

وتبادل سموه وحسن الغانم الأحاديث الودية التي تعبر عن العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات وقطر وشعبيهما الشقيقين.

وتطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها.

حضر مجلس قصر البحر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والضيوف.