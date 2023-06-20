«مرور»

أثنى سكان في منطقة التعاون في الشارقة، على الإجراءات المرورية التي نفذت خلال الفترة الأخيرة في المنطقة، والتي سهّلت حركة السير، وحدّت بشكل كبير من الازدحامات.

رسوم

شكا ذوو طلبة قيام مدارس خاصة في الشارقة بدمج رسوم الكتب والزي المدرسي ضمن الرسوم الدراسية الأساسية، مطالبين بفصلها، تقديراً لأوضاعهم المادية.

عروض

أكد متعاملون أن مراكز تسوق شهيرة تقدم عروضاً متنوعة مع حلول فصل الصيف، ومع توجههم لشراء مستلزماتهم، يجدون أن السلع الخاضعة للعروض أعلى سعراً من غيرها في مراكز أخرى، أو تقدم السعر نفسه المتداول دون تخفيضات حقيقية تذكر، مطالبين الجهات المعنية بتكثيف الرقابة على الآليات المتبعة في التخفيضات.

«بقشيش»

شكا أفراد قيام تطبيق متخصص بتوصيل الوجبات الغذائية بإلزام المستخدمين دفع درهمين «بقشيشاً» عند الطلب لمصلحة السائق، وذلك بالإضافة إلى رسوم التوصيل التي يقوم بتحصيلها، مطالبين أن يكون هذا الأمر بشكل اختياري، وليس إجبارياً.

إزعاج

شكا أفراد إزعاج تكرار الاتصالات الترويجية للشركات والبنوك التي تصلهم في أوقات غير مناسبة، إذ أكد بعضهم أنهم تلقوا أكثر من مكالمة ترويجية من مندوب أحد البنوك أثناء صلاة الجمعة.

غسيل

تساءل قارئ عن مدى قانونية الاستعانة بسيارات غسيل المركبات أمام المنازل، خصوصاً أنها تتسبب في تراكم المياه ومخلفات التنظيف في الشارع، ما يضر نظافة المكان، ويؤثر سلباً في المظهر العام.