منصور بن زايد يستقبل رئيس جمهورية مالطا

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، أمس في قصر الوطن، رئيس جمهورية مالطا جورج فيلا والوفد المُرافق له، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية.

ورحب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، بجورج فيلا والوفد المُرافق له، متمنياً سموه أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات وتطويرها بين دولة الإمارات وجمهورية مالطا بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وسبُل تطويرها بما يحقّق المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأقام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة مأدبة غداء تكريماً لرئيس جمهورية مالطا والوفد المرافق له. حضر اللقاء وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد المزروعي، ووزير العدل عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي. كما حضر من الجانب المالطي وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة أيان بورغ، وسفيرة مالطا لدى الدولة ماريا كاميليري، وعدد من كبار المسؤلين.

• اللقاء استعرض علاقات التعاون في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.