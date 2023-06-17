المطروشي والملا يكملان تدريبات أساسية ضمن برنامج «ناسا» التدريبي

أكمل رائدا الفضاء الإماراتيان نورا المطروشي ومحمد الملا، عدداً من التدريبات الأساسية ضمن برنامج «ناسا» التدريبي 2021، في الولايات المتحدة الأميركية.

ونشرت «ناسا» مقطع فيديو يوثق أهم اللقطات في النظام التدريبي الخاص بهما، حيث يُظهر المقطع المصوّر مدى المرونة التي يتمتع بها رائدا الفضاء الإماراتيان أثناء خوضهما تحديات متنوعة، من بينها تدريبات البقاء على قيد الحياة في موقع «فورت نوفوسيل» بولاية ألاباما، بالإضافة إلى عدد من التدريبات في مختبر الطفو المحايد، التابع لمركز جونسون للفضاء التابع لوكالة ناسا.

وتم اختيار محمد الملا ونورا المطروشي، رائدي الفضاء في الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء، ضمن برنامج «ناسا» التدريبي لعام 2021، إلى جانب 10 رواد فضاء آخرين.

وتم اختيار المرشحين من بين 120 ألف متقدم من جميع أنحاء الولايات المتحدة الأميركية، للمشاركة في تدريبات متقدمة في مركز جونسون للفضاء، حيث سيتخرج جميع المشاركين في البرنامج رواد فضاء مؤهلين للطيران في أوائل عام 2024.

وقام رائدا الفضاء الإماراتيان بزيارة مركز مارشال لبعثات الفضاء، حيث أتيحت لهما فرصة للقاء قيادة المركز، والتعرف إلى المهام والبرامج والمشاريع بشكل أعمق. كما قام الرواد بزيارة غرفة الفراغ الحراري V20، التي تستخدم حالياً لمحاكاة بيئات القمر، والتدرب على سيناريوهات الهبوط على سطح القمر.

النيادي يلتقي أهالي عجمان

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، تنظيم الحدث السابع ضمن سلسلة «لقاء من الفضاء»، يوم 21 من يونيو الجاري.

ودشّن مركز محمد بن راشد للفضاء سلسلة «لقاء من الفضاء»، ليوفر للجمهور فرصة فريدة للتواصل والتفاعل مع رائد الفضاء سلطان النيادي، من خلال طرح الأسئلة حول تفاصيل مهمته على متن محطة الفضاء الدولية، والتجارب التي سيجريها، والفوائد المرجوة منها. وتُعد هذه اللقاءات فرصة لمحبي استكشاف الفضاء، للاطلاع على تفاصيل المهمة التاريخية التي يخوضها رائد الفضاء الإماراتي.

وسينظّم الاتصال المرئي المقبل مع رائد الفضاء سلطان النيادي، في قاعة الإمارات للضيافة بإمارة عجمان، في تمام الساعة 2:00 بعد الظهر، على أن تفتح الأبواب الساعة 12:40 بعد الظهر، وسيتم غلق أبواب الدخول في الساعة 1:50 بعد الظهر بتوقيت الدولة.