شرطة أبوظبي تنظم ورشة حول تعزيز استجابة منظومة "براكة" للحالات الطارئة

نفذت مديرية شرطة الظفرة بقطاع الأمن الجنائي في القيادة العامة لشرطة أبوظبي ، ورشة تدريبية في الأمن النووي للشركاء في منظومة براكة ، وذلك في قاعة الشيخ مبارك بن محمد، بهدف التنسيق والتعاون حول الإجراءات المتبعة والتعريف بأدوار مختلف الجهات العملية أثناء تفعيل المنظومة.

شارك في الورشة مع شرطة أبوظبي "قائد الحدث" ، القوات المسلحة والهيئة الاتحادية للرقابة النووية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني ودائرة البلديات والنقل ودائرة التعليم والمعرفة ودائرة الصحة-أبوظبي وهيئة البيئة وشركة "نواه للطاقة" ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وقال مدير مديرية شرطة الظفرة العميد حمدان سيف المنصوري قائد الحدث في منظومة براكة إن الورشة ركزت على التدريب لتعزيز الاستجابة مع الشركاء في القيادة والسيطرة والاتصالات والاستجابة الإعلامية وفي حالات الإطفاء والإنقاذ ومتابعة العمل بمركز الاستقبال والإيواء والاستجابة الطبية وذلك وفقًا لأفضل الممارسات العالمية المتطورة.

وأكد أهمية تنفيذ ورش العمل المتخصصة والتمارين العملية ودورها في قياس درجة الاستعداد والجاهزية وسرعة التعامل مع الحالات الطارئة، حفاظاً على سلامة وأمن أفراد المجتمع، لافتاً إلى ان انعقادها يأتي في إطار رفع كفاءة أعضاء المنظومة ومتابعة خطة التدريبات والتمارين لعام 2023.