سلطان النيادي يلتقي أهالي رأس الخيمة

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، أمس، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، عن تنظيم «لقاء من الفضاء» في رأس الخيمة، الأربعاء، في مقر كليات التقنية العليا للطالبات بالإمارة.

ويشهد الحدث الذي يجمع رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، بأهالي رأس الخيمة، عبر اتصال مباشر من على متن محطة الفضاء الدولية، حضور عدد من كبار الشخصيات وصناع القرار في الجهات الحكومية والخاصة، وطلاب المدارس والجامعات، إلى جانب مشاركة عدد من أفراد المجتمع في إمارة رأس الخيمة، وذلك من خلال تلقي دعوة رسمية.

ودشّن مركز محمد بن راشد للفضاء سلسلة «لقاء من الفضاء»، ليوفر للجمهور فرصة فريدة للتواصل والتفاعل مع رائد الفضاء سلطان النيادي، الذي يخوض أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، من خلال طرح الأسئلة حول تفاصيل مهمته على متن محطة الفضاء الدولية، والتجارب التي سيجريها، والفوائد المرجوة منها.

وتُعد هذه اللقاءات فرصة لمحبي استكشاف الفضاء، للاطلاع على تفاصيل المهمة التاريخية التي يخوضها رائد الفضاء الإماراتي.

وحقق النيادي العديد من النجاحات خلال وجوده على متن محطة الفضاء الدولية، ما يمثل علامة بارزة في مجال استكشاف الفضاء العربي. وباتت مسؤولياته في محطة الفضاء الدولية واسعة ومتنوعة، فقد أجرى تجارب علمية، وأعمال صيانة، وساعد في نقل مركبة دراجون الفضائية.

ومن أهم إنجازات النيادي خلال مهمته التاريخية، خوضه أول مهمة سير في الفضاء في تاريخ العرب، إلى جانب رائد الفضاء الأميركي ستيفن بوين (ناسا)، إذ امتدت المهمة سبع ساعات ودقيقة واحدة. وكان من الأهداف الأساسية لهذه المهمة إنجاز سلسلة من المهام التحضيرية لتركيب ألواح شمسية، وهو ما تحقق بنجاح.