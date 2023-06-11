الإعصار «بيبرجوي» يضعف صباح اليوم

أكد المركز الوطني للأرصاد أن الإعصار المداري من الدرجة الأولى «بيبرجوي» لايزال متمركزاً وسط شرق بحر العرب عند خط عرض 17.0 شمالاً وخط طول 67.5، لافتاً إلى أن سرعة الرياح حول مركزه تراوح بين 135 و150 كم/س، مع وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول المنخفض.

وذكر المركز أنه، وفقاً للنماذج العددية والتقارير الصادرة من مركز مراقبة الأعاصير الإقليمي، سيتعمّق الإعصار المداري من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية في ساعات الليل حتى الصباح الباكر، ثم يضعف إلى الدرجة الأولى اعتباراً من صباح اليوم، موضحاً أن اتجاه الإعصار سيتحوّل إلى شمال بحر العرب، حيث تراوح سرعة الرياح حول المركز بين 140 و165 كم/ س، وسرعة تحرك الإعصار سبعة كم/س، مجدداً التأكيد على أنه لا يوجد أي تأثير على الدولة من الإعصار خلال الأيام الخمسة المقبلة.

وتوقّع المركز أن يكون طقس اليوم رطباً صباحاً على بعض المناطق الشمالية، وصحواً إلى غائم جزئياً مع ظهور بعض السحب شرقاً بعد الظهر، منوهاً إلى أن الرياح تكون جنوبية غربية، تتحوّل إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً لتكون مثيرة للغبار، وتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار إلى أن الطقس غداً يبقى رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية، مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً، مع استمرار ظهور بعض السحب شرقاً بعد الظهر، فيما تكون الرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً لتصبح مثيرة للغبار، وتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأفاد المركز بأن طقس الثلاثاء المقبل سيكون رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية، وصحواً بوجه عام وغائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، فيما تظل الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط تدريجياً بعد الظهر لتكون مثيرة للغبار، وتراوح سرعتها بين 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج، يضطرب تدريجياً بعد الظهر في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وذكر المركز أن طقس الأربعاء المقبل سيكون صحواً بوجه عام ومغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، مشيراً إلى أن درجات الحرارة تميل إلى الانخفاض، خصوصاً على السواحل، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تصبح نشطة إلى قوية أحياناً على البحر، مثيرة للغبار والأتربة، وتراوح سرعتها بين 20 و30 كم/س، تصل إلى 45 كم/س على البحر الذي يكون متوسطاً إلى مضطرب الموج في الخليج العربي، ومتوسط الموج يضطرب ليلاً في بحر عمان.

الإعصار المداري يتعمّق إلى الدرجة الثانية في ساعات الليل، ثم يضعف إلى الدرجة الأولى.

اتجاه الإعصار يتحوّل إلى شمال بحر العرب، حيث تراوح سرعة الرياح حول المركز بين 140 و165 كم/س.