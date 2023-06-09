"الهلال للمشاريع" تؤكد إلتزامها بالنمو المستدام

وضعت الهلال للمشاريع - الشركة العالمية الرائدة والمتنوعة الأنشطة ومقرها الشارقة - لأكثر من عقد من الزمان الاستدامة في صميم عملياتها ومنذ 2013 كانت الشركة تقدم تقارير منتظمة عن أهدافها والتزامها بالنمو المستدام.

وقال بدر جعفر الرئيس التنفيذي للهلال للمشاريع “ قمنا في الهلال للمشاريع بدمج الاستدامة في بيئتنا التشغيلية حيث نقيس أداء أعمالنا ليس فقط من حيث النتائج المالية ولكن أيضاً من خلال مساهماتنا في تحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة”.

وأضاف " حصول الهلال للمشاريع على أعلى وسام في ممارسة الأعمال المستدامة وهو وسام الأثر المجتمعي - المستوى البلاتيني وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم مؤخرا في قصر الوطن في أبو ظبي.. هو تأكيد على التزامنا بنموذج أعمال شامل يعزز الرخاء المشترك ليس فقط بالنسبة لنا ولكن للمجتمعات التي نعيش فيها والأجيال القادمة.

وأشار إلى أنه من خلال عملياتها التجارية واستثماراتها الاستراتيجية أثرت الهلال للمشاريع تأثيراً عميقاً على المجتمع والبيئة وحققت نتائج ملموسة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة موضحا أن محفظة أعمال الشركة تسهم في تحقيق 12 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة الـ 17 للأمم المتحدة وتؤكد أنشطة المواطنة المؤسسية التي تنظمها الهلال للمشاريع على التزامها بخلق بصمة مجتمعية إيجابية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية أثرت هذه المبادرات على حياة أكثر من 250 ألف شخص ما يدل على التزام الشركة الراسخ بتحويل المجتمعات وتمكين الأفراد.

يذكر أن وسام الأثر المجتمعي المستوى البلاتيني هو تقدير مرموق من قبل مؤسسة "اعتماد المسؤولية المجتمعية" في الإمارات وهي المؤسسة التي تعنى بإصدار الشهادات الخاصة بممارسات الأعمال المستدامة وتًقيّم الجائزة المؤسسات من حيث مساهمتها في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والأولويات الوطنية لدولة الإمارات وبفضل التزامها الراسخ بالاستدامة والتأثير المجتمعي.