حاكم الشارقة يصدر مرسوماً تنشأ بموجبه هيئة نظامية محلية مستقلة في إمارة الشارقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بشأن موجبه هيئة نظامية محلية مستقلة في إمارة الشارقة تسمى "القيادة العامة لشرطة الشارقة".

ونص المرسوم على ان يُنقل إلى القيادة العامة لشرطة الشارقة منتسبوها ممن هم على المرتب الاتحادي التابع لوزارة الداخلية الذين يتم تحديدهم من قبل "تنفيذي الشارقة" .

وينتقل إليها كافة أصولها وعقودها وحقوقها والتزاماتها وحساباتها وأنظمتها الفنية والتقنية وكافة أعمالها ومهامها ووثائقها وممتلكاتها الموجودة في وزارة الداخلية، وتُشرف على عملية الانتقال لجنة مشتركة بين حكومة إمارة الشارقة ووزارة الداخلية، وترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها لـ"تنفيذي الشارقة" ويبلغ "استشاري الشارقة" بهذا المرسوم فور انعقاده.