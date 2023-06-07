المندوس يترأس اجتماع «المنظمة العالمية للأرصاد»

ترأس مدير عام المركز الوطني للأرصاد، الذي انتخب الأسبوع الماضي رئيساً جديداً للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الدكتور عبدالله المندوس، الدورة الـ77 لاجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة، في مدينة جنيف بسويسرا.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة المتعلقة بالمسائل العامة والقانونية والإجرائية والتنظيمية للمنظمة، وتنفيذ قرارات المؤتمر العالمي للأرصاد الجوية والمجلس التنفيذي بشأن الشؤون الفنية، ومستجدات الهيئات الفرعية للمجلس التنفيذي، وميزانية المنظمة للسنتين المقبلتين.

كما تضمن جدول أعمال الاجتماع اعتماد مشاريع القرارات والوثائق التي أعدتها الأمانة العامة، والإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة المنظمة الدولية للأرصاد الجوية في دورتها الـ68، وجائزة أبحاث المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لعام 2023.

وتمثل هذه الدورة الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي الذي يترأسه المندوس، بصفته رئيساً للمنظمة مدة أربع سنوات (من 2023 حتى 2027).

وقال المندوس: «تدرك المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أهمية تعزيز قدرات الدول في مجال الأرصاد الجوية، لضمان مستقبل أكثر أماناً وازدهاراً لسكان العالم، وهو هدف نسعى إلى تحقيقه بحلول عام 2027 في إطار مبادرة الأمم المتحدة للإنذار المبكر للجميع، من خلال سد الفجوات القائمة بين الدول في مجال الأرصاد والتنبؤات الجوية، وتعزيز التنبؤ القائم على التأثير، والعمل على زيادة الاستثمارات، فضلاً عن دعم الدول الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية وغيرها من الدول المعرضة لمخاطر الكوارث الطبيعية. كما سنركز جهودنا على تطوير مجالات العمل المشترك، وزيادة التعاون في إدارة البيانات، وتبادل بيانات المخاطر، والاستخدام الأمثل لأحدث التقنيات كالذكاء الاصطناعي».