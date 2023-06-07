تحويل وسائل النقل الجماعي في دبي إلى «صديقة للبيئة» بحلول 2050

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن استثمار حكومة دبي، أكثر من 146 مليار درهم، في تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق ومنظومة النقل الجماعي، مشيرة إلى أنها تعتزم تحويل جميع وسائل النقل الجماعي، إلى وسائل صديقة للبيئة وخالية من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050، مؤكدة التزام دبي بتعزيز التنقل المستدام والمبتكر في جميع وسائط النقل العام والتنقل المشترك.

جاء ذلك، خلال مشاركة الهيئة في القمة العالمية للمواصلات العامة بمدينة برشلونة الإسبانية، حيث عرضت مبادراتها في التنقل ذاتي القيادة والمستدام.

وتفصيلاً، شاركت هيئة الطرق والمواصلات في الدورة الـ64 للقمة العالمية للاتحاد العالمي للمواصلات العامة «UITP»، التي أقيمت في مدينة برشلونة الإسبانية بمشاركة 1900 عضو من أكثر من 100 دولة، و300 متحدث، وعقدت خلالها 85 جلسة حوارية، ناقشت أحدث الأفكار والرؤى حول التنقل الحضري والمستدام.

وأقيم على هامش القمة، معرض المواصلات العامة على مساحة 40 ألف متر مربع، بمشاركة 335 شركة متخصّصة، استقطب أكثر من 15 ألف زائر، حيث شاركت هيئة الطرق والمواصلات، بجناح مميز، عرضت فيه أحدث مشروعاتها ومبادراتها في مجال المواصلات العامة المستدامة، والتنقل ذاتي القيادة، وتقديم خدماتها عبر التقنيات الذكية.

وأكد المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر الطاير، خلال كلمة ألقاها في الجلسة الرئيسة لافتتاح القمة، التزام دبي بتعزيز التنقل المستدام والمبتكر في جميع وسائط النقل العام والتنقل المشترك.

وقال إن حكومة دبي، استثمرت أكثر من 146 مليار درهم، في تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق ومنظومة النقل الجماعي، على مدار الـ18 عاماً الماضية لضمان تنقل سهل ومستدام لجميع سكان وزوّار إمارة دبي، مشيراً إلى أن منظومة النقل الجماعي في دبي التي تتكامل عناصرها مع بعضها، تشكل العمود الفقري لتنقل السكان بين مختلف مناطق إمارة دبي.

وأضاف أن تلك المنظومة، نجحت في زيادة نسبة الرحلات التي تتم بوسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك، من 6% عام 2006 إلى 19.4% عام 2022، فيما تعتزم الهيئة رفع النسبة إلى 25% في عام 2030، كما أسهمت في إحداث تغيير وتطوير في ثقافة السكان بمختلف شرائحهم تجاه استخدام وسائل المواصلات العامة، حيث ترتكز الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للطرق والنقل التي تعمل الهيئة بموجبها، على مبدأ التكامل لتحقيق الانسيابية وسهولة التنقل في إمارة دبي.

وكشف أن الهيئة تعتزم تحويل جميع وسائل النقل الجماعي، إلى وسائل صديقة للبيئة وخالية من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050.

وذكر الطاير أنه في مجال التنقل المبتكر، تعمل هيئة الطرق والمواصلات، على تعزيز ريادة دبي العالمية في مجال التنقل ذاتي القيادة، وذلك من خلال تجربة تشغيل أنماط مختلفة من المركبات ذاتية القيادة، والتاكسي الجوي، ووسائل النقل البحرية، بهدف تحقيق استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، الرامية لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030.

• 146 مليار درهم استثمرتها دبي في تطوير البنية التحتية للطرق والنقل خلال 18 عاماً.