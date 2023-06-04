جمارك دبي تساعد السلطات الكندية في ضبط نصف طن من المواد المخدرة

نجحت جمارك دبي في تمكين السلطات الكندية من ضبط أكثر من نصف طن ( 547.495 كيلو جرام ) من المواد المخدرة داخل حاويات شحن كانت قادمة من إحدى الدول الآسيوية ووجهتها النهائية كندا .

يأتي ذلك في إطار جهود جمارك دبي في التصدي لتهريب المواد المخدرة وإحباط ترويجها عالمياً، من خلال تتبع الشحنات المشبوهة وتمرير المعلومات مع الإدارات الجمركية حول العالم لضبط المواد المخدرة ومنع دخولها إلى الدول الصديقة.

وتحظى جهود جمارك دبي وأنظمتها المتطورة في تتبع الشحنات المشبوهة، وتمرير المعلومات للسلطات الجمركية في مختلف الدول، بأصداء عالمية واسعة، حيث أسهمت جمارك دبي في مكافحة الجرائم العابرة للحدود والتصدي لتهريب الممنوعات بكافة أشكالها وأنواعها على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي لحماية المجتمعات من أضرارها.