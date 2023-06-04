مؤتمر الأطراف COP

مؤتمر الأطراف هو هيئة اتخاذ القرارات، وهو مسؤول عن مراقبة واستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC).

ويشارك في هذا المؤتمر الدول والأقاليم التي وقعت الاتفاقية الإطارية، والتي تسمى الأطراف، ويبلغ عددها 197. ويجتمع مؤتمر الأطراف سنوياً منذ عام 1995.

يحضر المحادثات قادة 197 دولة وآلاف النشطاء المعنيين بالبيئة، بالإضافة لممثلين عن شركات صناعية كبرى، خصوصاً شركات البترول، للحديث عن مشاركتهم في تقليل نسب التلوث التي يتسببون فيها.

«كوب» اختصار لـ«Conference of the Parties» أو «مؤتمر الأطراف»، ويعد المؤتمر جزءاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم عام 1992 بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.

ووافقت الحكومات الموقعة على النظر في ما يمكن أن تفعله للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية والتغير المناخي الناتج عن أنشطتها، وبالتالي تعد المؤتمرات السنوية بمثابة اجتماعات رسمية لتقييم التقدم المحرز.

عُقد أول مؤتمر للدول الأطراف في برلين عام 1995، وعقدت النسخة الـ27 للمؤتمر في مدينة شرم الشيخ المصرية في الفترة بين 6 و18 نوفمبر 2022.

وسبق أن تمت استضافة المؤتمر في منطقة الشرق الأوسط، حيث احتضنت المغرب الدورتين السابعة والـ22 للمؤتمر عامي 2001 و2016، بينما استضافت قطر الدورة الـ18 عام 2012.

واختارت الأمم المتحدة دولة الإمارات لاستضافة القمة الـ28 للمؤتمر العام المقبل 2023.