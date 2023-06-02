"الوطني" يوجّه 4 أسئلة برلمانية الحكومة حول التعليم "الأربعاء"

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، برئاسة، رئيس المجلس، صقر غباش، يوم الأربعاء المقبل،، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، لمناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص.

ويوجه أعضاء بالمجلس 4 أسئلة برلمانية إلى ممثلي الحكومة، حيث توجه العضوة سمية عبدالله السويدي، سؤالاً إلى وزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي حول "نظام التسريع في المدارس الحكومية"، فيما توجه العضوة عائشة محمد الملا، سؤالاً أخراً للفلاسي، حول "قبول الطلبة المصابين بمرض السكري في المدارس".

كما يوجه العضو أحمد عبدالله الشحي سؤالاً إلى وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، سارة بنت يوسف الأميري، حول "الموجهون التربويون الفنيون"، فيما يوجه العضو سعيد راشد العابدي سؤالاً إلى وزيرة دولة للتعليم المبكر رئيس الوكالة الاتحادية للتعليم المبكر، سارة عوض مسلم حول "توفير الحضانات المناسبة لأطفال الأمهات العاملات وخاصة في المناطق النائية".