3 درجات ارتفاعاً في درجات الحرارة خلال «يونيو»

أكد المركز الوطني للأرصاد أن الثلث الأخير من يونيو الجاري، وتحديداً في الـ21 يونيو، سيشهد تعامد الشمس ظاهرياً على مدار السرطان (23.27 درجة شمالاً)، لافتاً إلى أن الدولة ستشهد خلال ذلك اليوم أطول نهار في السنة، وبالتالي تزداد درجات الحرارة على أغلب مناطق الدولة إيذاناً ببدء فصل الصيف.

وذكر المركز أن متوسط درجات الحرارة خلال يونيو الجاري سيشهد ارتفاعاً ملحوظاً، مقارنة بشهر مايو المنقضي بمقدار درجتين إلى ثلاث درجات مئوية تقريباً، فيما يضعف ويتراجع تأثير المرتفع الجوي السيبيري على الدولة خلال هذا الشهر، وتؤثر المنخفضات الحرارية في المنطقة، حيث يمتد تأثير المنخفض الهندي الموسمي الممتد من جهة الشرق على أغلب فترات الشهر.

ولفت إلى أن هذا الشهر سيشهد كذلك، ظهور كميات من السحب أحياناً على بعض المناطق، مع احتمالات تكوّن السحب الركامية على الجبال الشرقية في ساعات ما بعد الظهر، وتزداد فرص تكوّن السحب الركامية مع تقدم الأيام في هذا الشهر وقد يتخللها سقوط أمطار. وتوقّع المركز أن تقل نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال هذا الشهر بالمقارنة بشهر مايو، خاصة النصف الثاني منه، حيث تضعف فرص تشكل الضباب والضباب الخفيف، ويقل تكرار حدوثه خاصة في النصف الثاني من الشهر، مشيراً إلى أن متوسط درجة الحرارة يراوح بين 33.0 و35.7 درجة مئوية، إذ يكون متوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 39.7 و42.7 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 26.6 و29.2 درجة مئوية.

وذكر المركز أن أعلى درجة حرارة تم تسجيلها خلال يونيو في الأعوام السابقة بلغت 52 درجة مئوية في «الياسات» سنة 2010، فيما كانت أقل درجة حرارة على «ركنة» سنة 2004 إذ بلغت 14.1 درجة مئوية.

وأكد أن أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كانت 2021، حيث تكرر حدوث الضباب: 12 يوم ضباب، و6 أيام ضباب خفيف. وكانت أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 44.0 ملم على «وتييد» سنة 2007. وتوقع المركز أن يكون طقس اليوم صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، لافتاً إلى أن درجات الحرارة ستميل إلى الانخفاض، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً لتصبح مثيرة للغبار والأتربة، وتراوح سرعتها بين 15 و25 كيلومتراً في الساعة، وتصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة على البحر الذي يكون مضطرب الموج في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج وقد يضطرب مساء في بحر عمان.

ولفت إلى أن الطقس غداً يبقى صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، فيما تصبح الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً لتكون مثيرة للغبار، وتراوح سرعتها بين 10 و25 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة على البحر الذي يكون مضطرب صباحاً ويصبح متوسطاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان. وأشار المركز إلى أن طقس الأحد المقبل، سيصبح رطباً مع فرصة تشكّل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الشمالية، ويكون صحواً إلى غائم جزئياً شرقاً، على أن تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتراوح سرعتها بين 10 و20 كيلومتراً في الساعة، وتصل إلى 30 كيلومتراً في الساعة على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأوضح أن طقس الإثنين المقبل سيكون صحواً إلى غائم جزئياً شرقاً وشمالاً، ويصبح رطباً ليلاً حتى صباح الثلاثاء، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية الغربية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تراوح سرعتها بين 10 و20 كيلومتراً في الساعة، وتصل إلى 30 كيلومتراً في الساعة على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

المركز توقّع أن تقل نسبة الرطوبة خلال يونيو مقارنة بشهر مايو، خاصة النصف الثاني منه.