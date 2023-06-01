طقس صحو ورياح مثيرة للغبار.. والحرارة تميل للانخفاض

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم رطباً على السواحل صباحاً، يصبح صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، فيما تصبح الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً لتكون مثيرة للغبار، والبحر يكون خفيفاً إلى متوسط الموج، يضطرب ليلاً في الخليج العربي، وخفيفاً في بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن الطقس غداً يكون صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، منوهاً إلى أن درجات الحرارة ستميل للانخفاض، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً لتصبح مثيرة للغبار والأتربة، والبحر يكون مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيفاً إلى متوسط الموج يضطرب مساءً في بحر عمان.

ونوّه إلى أن طقس السبت المقبل سيبقى صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، فيما تصبح الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً لتكون مثيرة للغبار، والبحر يكون مضطرباً صباحاً يصبح متوسطاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يصبح طقس الأحد المقبل رطباً مع فرصة تشكُّل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الشمالية، ويكون صحواً إلى غائم جزئياً شرقاً، على أن تميل درجات الحرارة للارتفاع.