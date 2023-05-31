طقس صحو ورياح مثيرة للغبار.. "الأرصاد": "الحرارة" تميل للانخفاض بعد غدٍ

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن طقس اليوم، يكون صحواً إلى غائماً جزئياً مع ظهور السحب شرقاً بعد الظهر، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحوّل إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً لتكون مثيرة للغبار على بعض المناطق، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون الطقس غداً، رطباً على السواحل صباحاً، يصبح صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، فيما تصبح الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً لتكون مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج، يضطرب ليلاً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس الجمعة، سيكون صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً ومغبر أحياناً، منوهاً إلى أن درجات الحرارة ستميل للانخفاض، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً لتصبح مثيرة للغبار والأتربة، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج يضطرب مساءً في بحر عمان.

ونوّه إلى أن طقس السبت المقبل سيبقى صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً ومغبر أحياناً، فيما تصبح الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً لتكون مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب صباحاً يصبح متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يصبح طقس الأحد المقبل، رطباً مع فرصة تشكّل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الشمالية، ويكون صحواً إلى غائماً جزئياً شرقاً، على أن تميل درجات الحرارة للارتفاع، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.