"المعاشات": تاريخ نهاية الخدمة هو المعتمد لقبول طلبات "شورك"

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن الأساس الذي يعتمد عليه في قبول الطلبات الواردة من المنتهي خدماتهم لغايات الضم والاستفادة من برنامج "شورك" هو تاريخ نهاية الخدمة وليس تاريخ تقديم طلب الاستقالة.

وأضافت - في ردها على بعض الاستفسارات بشأن مشروع" شورك"- أنه وفقاً لذلك فإن أي طلبات نهاية خدمة ترد للهيئة للاستفادة من مشروع "شورك" يجب أن يكون تاريخ نهاية خدمتها من تاريخ 1 يوليو 2023 وما يليه، وأي طلبات سترد للهيئة قبل هذا التاريخ لن تعتبر مستوفاة للشروط والأحكام المؤهلة للاستفادة من "شورك".

وأوضحت بعض الحالات التي لا تنطبق عليها شروط الاستفادة من مشروع شورك وهي كل من انتهت خدمته قبل تاريخ 1 يوليو 2023 واستحق مكافأة عن مدة الخدمة، كما لا يشمل "شورك" أصحاب المعاشات أو المستوفين لشروط استحقاقه، حيث أن الهدف من الضم مساعدة المؤمن عليه على استيفاء مدة خدمة استحقاق المعاش، وبما أن المتقاعد أو من استوفى شروطه استحقاق المعاش أو فرصة الحصول عليه فهو غير مشمول بـ"شورك"، كما لا يشمل "شورك" أصحاب مدة الخدمة التي تقل عن سنة نظراً لأن مدة السنة لا يُمنح عنها مكافأة.

كما أوضحت الهيئة الحالات التي تمنع الاستفادة من "شورك" وهي مرور شهر من الالتحاق بجهة العمل دون تقديم طلب الضم، وعند بلوغ المؤمن عليه سن الإحالة للتقاعد وهو 60 عاماً، أو إذا تراجع المؤمن عليه طواعية عن طلب الضم، أو في حال استنفذ المؤمن عليه مدة 6 أشهر قبل التحاقه بعمل جديد، أو في حالة وفاة المؤمن عليه لا قدر الله قبل استكمال إجراءات الضم.

هذا ولا يجوز طلب العودة إلى صرف المكافأة وإلغاء الطلب بعد انتهاء إجراءات الضم، حيث يسري إجراء الضم ويعتبر نافذاً وملزماً للهيئة ولصاحب الطلب بمجرد قبول الطلب واعتماده بشكل نهائي.