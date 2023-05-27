«الأرصاد»: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية الأسبوع

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم، صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، تصبح مثيرة للغبار على بعض المناطق الشمالية والشرقية، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً شمالاً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وأفاد المركز بأن الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، لافتاً إلى أن الرياح تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، تكون مثيرة للغبار شرقاً، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار إلى أن طقس الإثنين يبقى صحواً بوجه عام و غائماً جزئياً شرقاً بعد الظهر، على أن تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، فيما تظل الرياح جنوبية غربية تتحول شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يبقى خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأوضح أن طقس الثلاثاء المقبل سيكون رطباً مع فرصة تشكّل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، يصبح صحواً إلى غائماً جزئياً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر.

ونوّه إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.