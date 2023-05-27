رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس إسرائيل تتضمن دعوة لحضور قمة المناخ COP28
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، رسالة خطية إلى فخامة إسحاق هرتسوغ، رئيس دولة إسرائيل، تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي خلال شهر نوفمبر المقبل.
تسلم فخامته الرسالة خلال استقباله سعادة محمد محمود آل خاجه، سفير دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل.
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