محمد بن راشد يبعث دعوة إلى رئيس وزراء إسرائيل للمشاركة في COP28

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، دعوة إلى بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء دولة إسرائيل، للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال نوفمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي.

سلم الدعوة إلى معاليه سعادة محمد محمود آل خاجه، سفير دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل.