اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تعقد اجتماعها الـ 15 لمتابعة نتائج جلسة استعراض التقرير الوطني الشامل

عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان اجتماعها الخامس عشر، برئاسة المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة رئيس اللجنة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش ، وبمشاركة أعضاء اللجنة من الجهات المعنية في الدولة، وذلك في مقر ديوان الرئاسة.

وجرى خلال الاجتماع التطرق إلى نتائج الدورة الثالثة والأربعين للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وما حققته دولة الإمارات.

واطلع قرقاش على العرض الذي قدمته دولة الإمارات خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل للتقرير الوطني الرابع الذي تضمن الجهود والإنجازات التي حققتها الدولة خلال السنوات الخمس الماضية.

وأكد قرقاش في هذا الصدد أن دولة الإمارات تولي اهتماماً بالغا بعملية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والتي تتيح الفرصة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتبادل الآراء والخبرات واختيار أفضل الممارسات من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والارتقاء بها في إطار حوار تفاعلي بنّاء.

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات قدمت في 8 مايو الجاري تقريرها الوطني الرابع عن حالة حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف. وحظي التقرير الذي تضمن الجهود التي بذلتها الدولة والإنجازات التي حققتها في مجال حقوق الإنسان بإشادة واسعة من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي شاركت في الجلسة.