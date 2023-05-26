رخصة القيادة الذكية خدمة جديدة توفرها طرق دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن توفير خدمة جديدة تتيح للسائقين الاستغناء عن حمل رخص قيادتهم عبر حفظها في التطبيق الذكي للهيئة.



وأكدت الهيئة أنه يمكن أضافة رخصة القيادة إلى "محفظة آبل" من خلال خطوات بسيطة في تطبيق هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والاستمتاع بالتنقّل بالمركبة دون الحاجة لحمل رخصة القيادة الفعلية، مضيفة أن ذلك يجنب السائق أي قلق في حال نسيان حمل الرخصة الفعلية.



ولفتت الهيئة عناية المستفيدين من الخدمة الى وجوب تحديث تطبيق هيئة الطرق والمواصلات للاستمتاع بالخدمة، مشيرة الى أنه يمكن تحميل التطبيق من خلال الرابط التالي https://bit.ly/3Ie9vHR

وكانت الهيئة قد أعلنت أيضا قبل ايام عن إضافة خدمات توصيل جديدة للمتعاملين تشمل توصيل رخص القيادة وملكيات المركبات خلال ساعتين من وقت استلام التأكيد على إجراءات المعاملة داخل مدينة دبي فقط، بالإضافة إلى التوصيل خلال نفس اليوم في كل من دبي وأبو ظبي والشارقة، كما تمت إضافة خدمة جديدة لتوصيل الشحنات الدولية للمتعاملين خارج دولة الإمارات.



وأظهرت الاحصائيات التي كشفت عنها الهيئة أن إجمالي عدد طلبات توصيل المعاملات خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 134 ألف و640 معاملة، حيث تم توصيل ما يقارب 107 ألف و54 معاملة تجديد ملكية مركبة، و25 ألف و500 معاملة لتجديد رخص القيادة، و939 معاملة استبدال رخصة القيادة التالفة والمفقودة. وأشارت الاحصائيات ايضا إلى توصيل 732 معاملة خاصة بخدمة إصدار رخصة قيادة دولية، و415 معاملة لخدمة تلف أو فقدان تسجيل مركبة.