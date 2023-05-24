تعامد الشمس على مدار السرطان يرفع الحرارة 3 درجات

=أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تشهد خلال الفترة الحالية ارتفاعاً في درجات الحرارة بمقدار درجتين إلى ثلاث درجات مئوية على ممعظم المناطق، نتيجة تعامد الشمس ظاهرياً على مدار السرطان (23.27 درجة شمالاً)، وذلك مع بدء فصل الصيف، لافتاً إلى وجود ضعف وتراجع في تأثير المرتفع الجوي السيبيري على الدولة.

وذكر المركز أن المنخفضات الحرارية تؤثر في المنطقة، حيث يمتد تأثير المنخفض الهندي الموسمي الممتد على الدولة من جهة الشرق على معظم فترات الشهر، كما تظهر كميات من السحب أحياناً على بعض المناطق، مع احتمالات تكوّن السحب الركامية على الجبال الشرقية في ساعات ما بعد الظهر، وتزداد فرص تكون السحب الركامية مع تقدم الأيام في هذا الشهر، قد يتخللها سقوط أمطار، فيما تقل نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال الأيام المقبلة، حيث تضعف فرص تشكل الضباب والضباب الخفيف ويقل تكرار حدوثه.

وتوقّع المركز أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب شرقاً وجنوباً قد تكون ركامية بعد الظهر، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً لتصبح مثيرة للغبار، وتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار إلى أن الطقس غداً يبقى صحواً إلى غائم جزئياً شرقاً وجنوباً بعد الظهر، كما تظل الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً لتكون مثيرة للغبار، وتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يبقى خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأوضح أن طقس الجمعة المقبل سيكون صحواً إلى غائم جزئياً، وغائم أحياناً غرباً، مشيراً إلى أن الرياح تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً لتكون مثيرة للغبار والأتربة، وتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط أحياناً في بحر عمان.

وأشار إلى أن طقس السبت المقبل، يكون صحواً إلى غائم جزئياً، موضحاً أن الرياح تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، مثيرة للغبار والأتربة، وتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.