وفاة 6 أشخاص بحريق منزل في أبوظبي

أسفر حريق بمنزل في أبوظبي، أمس، عن وفاة ستة أشخاص، وإصابة سبعة آخرين بينهم إصابتان خطيرتان، ونجحت هيئة أبوظبي للدفاع المدني في السيطرة على الحريق وتولت إجراء عمليات التبريد، وتم نقل المصابين والضحايا إلى المستشفى.

وذكرت هيئة أبوظبي للدفاع المدني أنها تعاملت مع بلاغ ورد إلى غرفة العمليات، يفيد بوقوع حادث حريق بمنزل في منطقة معزز، حيث توجهت الفرق المختصة على الفور إلى موقع الحادث، وباشرت عمليات الإنقاذ والإخلاء، ومكافحة الحريق والإسعاف.

وأضافت أن الحادث أسفر عن وفاة ستة أشخاص، وإصابتين خطيرتين، وخمس إصابات متوسطة، لافتة إلى أن التحقيقات لاتزال جارية لمعرفة أسباب الحريق من قبل الجهات المختصة.

وحثّت الجهات المختصة الجمهور على ضرورة استقاء المعلومات من الجهات الرسمية، وتجنُّب نشر أو تداول الشائعات بشأن الحادث.