الطقس المتوقع غداً في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً مع فرصة تكون السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والداخلية والغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:47، والمد الثاني عند الساعة 02:18، والجزر الأول عند الساعة 09:04، والجزر الثاني عند الساعة 20:00.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، يضطرب أحياناً مع السحب، ويحدث المد الأول عند الساعة 22:34، والجزر الأول عند الساعة 17:44، والجزر الثاني عند الساعة