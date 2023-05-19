الطقس غائم.. واحتمال سقوط أمطار

يتوقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم، ومغبراً أحياناً على بعض المناطق الغربية والشرقية مع احتمال سقوط أمطار، وتميل درجات الحرارة للانخفاض على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية/10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س.

والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج وقد يضطرب أحياناً شمالاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:25 والمد الثاني عند الساعة 00:52، والجزر الأول عند الساعة 18:29 والجزر الثاني عند الساعة 07:47.

وبحر عمان خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:20 والمد الثاني عند الساعة 20:59، والجزر الأول عند الساعة 15:40 والجزر الثاني عند الساعة 03:54.